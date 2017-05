Det bästa i nuläget är förstås att handla upp sina gamla 1, 2 och 5-kronorsmynt samt de äldre 100- och 500-kronorssedlarna. Detta fungerar fram till halvårsskiftet.

— Som en service till våra kunder och för att få undan gamla kontanter tar vi under ett par dagar emot mynt på Swedbanks bankkontor i Vaggeryd. Kunderna kan också donera pengar till Barncancerfonden, varvid vi från bankens sida skjuter till lika mycket, berättar biträdande kontorschef Oscar Lennings.

De två dagarna är 11 och 12 maj. På banken läggs pengarna i en bankpåse. Vikten är maximerad till cirka sju kilo, men det går bra att lämna in flera påsar. Kunderna får ett kvitto på inlämningen. Därefter hämtas påsarna på banken av ett säkerhetsföretag, som också ordnar med räkningen av kontanterna. Beloppen sätts in på respektive kunds konto – vilket innebär att man måste vara kund i just Swedbank.

Den som vill sätta in gamla pengar på andra datum hänvisas till Swedbankskontoret i Värnamo, där det finns en insättningsautomat. Den accepterar gamla mynt till den 31 augusti och sedlar fram till den 30 juni 2018.

Även Nordea, som helt upphörde med kontanthanteringen i regionen för ett par år sedan, vidarebefordrar pengar i ”påse”.

— Den här utökade servicen gäller på alla våra kontor fram till den 31 augusti. Och tjänsten är gratis, berättar man i presstjänsten på huvudkontoret.

Närmaste Nordeakontor ligger i Värnamo och Jönköping.

Handelsbanken, med kontor i Vaggeryd, är det lokala bankkontor som har bäst service för sina kunder vad gäller hanteringen av gamla kontanter.

— Här går det att sätta in gamla sedlar på kontoret, och det går även att göra uttag manuellt – av 500-kronorssedlar. Beträffande mynt tar vi emot i påse för insättning på konto fram till i höst, berättar John Langeland.

Såväl Handelsbanken som Nordea och Swedbank tar alltså emot främst mynt enligt tiderna ovan. De Nordea- och Swedbankskunder som har sedlar är hänvisade till insättningsautomaterna.

Om man hittar sedlar i madrassen då – efter den 30 juni 2018?

Det finns faktiskt en lösning även på detta. På sin hemsida berättar Riksbanken att den mot en avgift på 100 kronor tar emot alla svenska ogiltiga sedlar – oavsett hur gamla de är. Pengarna ska skickas på posten tillsammans med uppgifter om varifrån de kommer. Antingen ska en undertecknad blankett skickas med eller så registreras pengarna med bank-id på webben.

Mynt i madrassen går inte att lösa in – de är bara hårda att ligga på.