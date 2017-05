Förra fredagen släppte Neweva ännu en singel, låten Burning Room, och den 12 maj släpper de helt nya EP:n med fem låtar. Då utlovas stor releasefest på Tre Liljor. Spelningar på hemmaplan tillhör nämligen inte vanligheterna.

– Det här är första spelningen som är vår, där vi får styra förutsättningarna, säger Anton.

– Kul att få spela på hemmaplan inför familj och vänner. Det är ju musiken som gör att allting händer, konstaterar Victor Fransson.

I mitten av februari släpptes första singeln, Right be known, som har snurrat en del på radion sedan dess.

– Jag blir lika glad varje gång jag sätter mig i bilen och de spelar låten, säger Victor.

Låtarna på EP:n är i samma stil som den första singeln. Det är så här de vill låta.

– Det här är verkligen den musiken vi vill spela, säger Anton och fortsätter:

– Vi har hittat vår grundnivå och vilken känsla vi är ute efter.

Viktor Eriksson, som kommit in i bandet i efterhand, är också nöjd med resultatet.

– Det ger något mer när man känner att man är delaktig, tycker han.

Sammantaget tycker de att det råder stor enighet om hur Neweva ska låta, några större meningsskiljaktigheter har det inte varit.

– Det är viktigt att man känner för det man gör, säger Victor Fransson.

Skivsläpp brukar innebära spelningar och det kommer det bli i sommar även om inte allt är klart ännu eftersom många festivaler väntar in i det sista med att boka.

– Men det är klart att vi ska spela på en stor stadsfestival i Stuttgart, berättar Victor Fransson.

– Man kan ju hoppas att alla 20 000–30 000 besökarna kommer till just vår spelning, säger Anton och skrattar.

