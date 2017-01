Oro för dricksvattnet

I flera brev till kommunen skriver förre gruppledaren på vattenverket, Björn Örn, om sin oro för hur man sköter vattenförsörjningen.

Björn Örn gick i pension förra året efter att ha arbetat på vattenverket med ansvar för driften i 29 år.

– De strävar tydligen efter att göra en sammanslagning mellan avlopp och vatten. Sedan kommunsammanslagningen på 80–talet har man skilt mellan de två – avloppet sköter sitt och vattnet sköter sitt, säger han.

Finns stora risker

Nu ser han en utveckling där man är på väg mot en sammanslagning av vatten och avlopp igen. Något som kan medföra risker för de 27 000 kommuninvånare som är anslutna till vatten– och avloppsnätet.

Att ha driftspersonal som utför service inom båda näten får inte hända, säger Björn Örn.

– Du kan tänka dig själv när man kommer från reningsverket och in i ett vattenverk och börjar jobba där med samma verktyg, när du just har varit och skruvat på avlopp. Då får man med sig bakteriekulturen in i dricksvattnet. Det finns stora risker med det.

Han har skrivit flera brev och ett medborgarförslag till kommunen som rör vattenförsörjningen, men han har inte fått ett enda svar.

– Skulle det komma kolera eller E. coli-bakterier i vattnet så är det otjänligt direkt. Jag förstår inte varför politikerna inte svarar.

Värnamo Nyheter har försökt nå kommunens vatten– och avloppschef Ronnie Björkström för en kommentar.