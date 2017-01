Omfattande inbrott i garage

Det var vid 07-tiden under tisdagsmorgonen som polisen fick in anmälan om inbrottet som ska ha skett under natten mot tisdagen.

Polisen ska under dagen genomföra en brottsplatsundersökning för att dokumentera händelsen och söka spår efter gärningspersonerna.

— Det är inte jättevanligt med så här pass omfattande stölder, men det händer att man går in i ett garage och stjäl det man kommer åt, säger Fredrik Kliman, polisens presstalesperson i Region Öst.

Det är ännu oklart vad värdet på stöldgodset uppgår till.

En anmälan gällande stöld och inbrott har skrivits.