Om Miliseum på Youtube

Nu finns filmen om Miliseum att beskåda på Youtube. Den går under namnet ”Miliseum promo 2016” och kan även nås via kommunens hemsida, under rubriken museum.

Filmen, som är knappt sex minuter lång har gjorts av Sebastian Petterzon från Jönköping och visar museets verksamhet i beskrivning av museichef Sven Engkvist.

Den berättar framför allt om utställningarna kopplade till Skillingaryds läger och indelta soldater. Den har även ett avsnitt om uppvisningar på slätten och den pedagogiska verksamheten genom projektet Tidsbron.