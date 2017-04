Vismas sammanställning av statistik från Bolagsverket visar på en kraftig ökning av nya företagare i Jönköpings län.

I mars 2016 registrerades 125 nya företag och i mars 2017 handlar det om 158 nya företag - en ökning med 26,4 procent.

Bildade bolag

I Sverige under samma månad registrerades det totalt 6506 nya företag, en ökning med 22 procent jämfört med mars 2016.

Antalet aktiebolag ökade under samma period i Sverige med över 20 procent. Ett av de företagen som valde att bilda just aktiebolag under mars månad var IT-bolaget Red Capes IT på Science Park i Jönköping.

Må bra

— Tack vare uppsvinget i mars har nyföretagandet i Sverige ökat med tre procent under årets första kvartal jämfört med första kvartalet 2016, säger Boo Gunnarsson, företagarexpert på Visma, i ett pressmeddelande.

— Fyra av fem jobb skapas i de små och medelstora företagen och att nyföretagandet vänder uppåt igen är nödvändigt för att Sverige ska må bra. Att så många dessutom väljer att starta aktiebolag tyder på att man är beredd att satsa på småföretagslivet, säger Boo Gunnarson.

Fem bolagsformer

Det finns fem bolagsformer för den som väljer att starta eget. Hos Bolagsverket registreras aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Det är också möjligt att starta eget genom att bilda en ekonomisk förening, detta måste dock inte registreras hos Bolagsverket, varifrån Visma har hämtat sin statistik.