Starby valdes in under det årsmöte som hölls i söndags. Även Ulrika Jidetoft och Tommy Jensen valdes in i styrelsen för klubben.

Man meddelar i ett mejl till VN att ekonomin är i god balans och att man framgångsrikt arrangerat ett antal tävlingar i egen regi under 2016.

Flertalet priser delades också ut där Årets Förare Racing var Ingvar Mattsson. Thomas Tonelius utsågs till Årets Förare MC och Kennet Waltersson med co-driver Torbjörn Strömsnes blev Årets Förare Rally.

Även Årets funktionär delades ut och priset delades av tre personer. Bengt Wallman, Carolina Andersson och Lars Andersson. Årets medlem utsågs också och det blev L-O Sveningsson.