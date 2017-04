Nakamuras fleroperationsmaskiner tillverkas i Hakusan, i mellersta Japan. Därifrån skeppades beställningen till Vaggeryds svarv för åtta veckor sedan. I fredags nådde den fram till Göteborgs hamn och stod ute på Vaggeryds svarvs gårdsplan på onsdagsförmiddagen. Därifrån är det ytterligare två delsträckor kvar innan den når slutdestinationen vid inne i fabriken.

Första sträckan svarar Vätterbygdens kran för. Via lokala företaget Vaggeryds industrimontage har de hyrts in för att lyfta maskinen från pallen till en position alldeles utanför godsintaget. Där förses den med hjul för att kunna rullas in på plats.

— Vi har fått ta upp det 15 centimeter tjocka betonggolvet och gjuta med armerad betong ner till 50 centimeter för att maskinen ska stå stabilt, berättar företagets grundare Bengt Nord.

Han står inne i fabriken med en kaffekopp i handen och kollar då och då ut genom dörren där dottern, och vd:n, Emma Nord står och huttrar i den kalla vinden.

Läs mer: Emma tar över som vd

Hon berättar att maskinen har kostat fyra miljoner kronor. Det är en investering som innebär att man kommer att kunna åta sig fler jobb.

— Den här maskinen kommer att kunna göra färdigt komplicerade detaljer i ett enda tempo. Vi har köpt in 60 olika verktyg, men den klarar 80.

Det är en maskin som lämpar sig för serier från 1 bit upp till 100 – alltså inget in och ut med en robot i ett högt tempo. Råmaterialet som kan väga upp till 150 kilo kan komma att svarvas, fräsas och borras ner till kanske 50 kilo.

Då kan ni minska ner på personalstyrkan då?

— Nej, tvärtom, vi söker redan i dag ställare, CNC-operatörer och programmerare. Det är sådant vi kan på Vaggeryds svarv, men det behövs fler, säger Emma.