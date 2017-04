En 91-årig kvinna har varit försvunnen sedan sent på onsdagskvällen efter att hon hade besökt kyrkogården i Hestra.

Polisen har under torsdagen genomfört stora sökinsatser i närområdet och har fått in vissa heta tips. Vid 22-tiden på torsdagkvällen uppgav ett vittne att kvinnans bil kunde ha setts mellan Gnosjö och Anderstorp.