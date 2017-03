Allt eller inget. Vinna eller förlora. Ta chansen eller tappa den.

Så många gånger har så många lag hamnat i den situationen.

Seger eller säsongen är över.

Så är det för Anderstorps SK nu.

Seger - annars är degraderingen ett faktum.

Nu står vi där. Det var de här matcherna som betydde så mycket för Thomas Hiljemark och hans mannar.

Det var de här matcherna som skulle vinnas.

Det var här man skull ta sig uppåt i tabellen och ta hand om kvalplatsen.

Men redan innan ens den första av de två hyperviktiga matcherna liras så ligger ASK med ena benet i degraderingens rävsax.

Det är inget roligt läge. Och jag tror det blir allt för tufft för Anderstorp.

För det som krävs är följande. Seger under söndagen mot Drott. Oavgjort funkar också men gör läget ännu svårare. Förlust och degraderingen tillbaka till division ett är ett faktum. För vid en förlust så kommer Drott att stå på 13 poäng och ASK åtta med två omgångar kvar. Och då kan bara ASK komma upp i 12 poäng med det tvåpoängssystem som råder.

Varför blir det alltför tufft då? Jo, det finns flera saker.

Både Drott och Tumba vann sina föregående matcher medan ASK blev överkörda av Hallby. Båda lagen har fördelen av att veta att de har slagit Anderstorp tidigare under säsongen.

Och inför Drottmatchen så lägger vi till det faktum att ASK faktiskt inte vunnit på hemmaplan på hela säsongen.

Degradering är bland det värsta som finns. Tro mig, mitt favoritlag är Leksand. Så jag vet. Men jag ser ingen annan utväg för Anderstorp efter den här säsongen. Man har varit alldeles för snälla på hemmaplan och inte pekat ut det som sin borg som man gjort de senaste åren.

Och just nu kan tyvärr bara ett mirakel rädda de undan från division ett-spel nästa säsong.