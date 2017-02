2016 blev året då Neweva syntes i lite större sammanhang, de framträdde live i Liverpool, London, Glasgow, på Peace and Love i Borlänge och under Musikhjälpen i Örebro innan jul och under året började de jobba med nya EP:n. De testade flera producenter, bland annat Lennart Östlund som producerat musik för Abba, Roxette och inte helt okända Rollings Stones.

– Men 2016 var nog framför allt året då vi byggde ett nätverk, säger Anton Sandström.

Släpper singel

Men nu är det 2017 och på fredag är det en stor dag. Då släpps nämligen deras nya singel Right be known.

– Det blir spännande, säger Erik Lindqvist.

– Det ska bli jättekul att se vad folk tycker om den, säger Anton.

Det har varit en lång resa mot ett sound som känns rätt. Neweva bildades ju för snart två år sedan ur resterna av Random Sound och Anton tog då steget fram och blev sångare. Hittills har bandet bara släppt fyra låtar men nu börjar det hända saker.

– Nu vet vi hur vi ska låta. Det har varit en förändringsprocess som nu landat i något, konstaterar Anton.

Singeln ska sedan följas av en EP senare i vår med 5–6 låtar men först, redan nästa helg faktiskt, bär det av till Liverpool och en spelning inför ett fullsatt The Zanzibar club.

– Vi spelar med ett band som vi haft kontakt med, vi kommer att vara förband åt dem, berättar Victor Fransson.

Blickar mot Norge

Efter ett antal spelningar i England så upplever de att skaran av fans ökar stadigt.

– Det är ju himla kul att få bekräftelse av andra att man går åt rätt håll, tycker Viktor Eriksson.

– Ja, och nu jobbar vi på att komma igång med Norge, berättar Anton.

Målet är att få så många spelningar som möjligt för att utvecklas och bli ett riktigt bra liveband.

– Vi jobbar stenhårt på att bygga upp ett bra liverykte, säger Victor Fransson.

Man planerar dessutom för en spelning på hemmaplan när EP:n släpps. Ja, de funderar till och med på att trycka upp plattor och inte bara släppa låtarna på Spotify.

– Vi funderar på att trycka upp några skivor. Det hade varit en kul grej att kunna ge bort och i England efterfrågar man faktiskt fortfarande skivor, berättar Victor Fransson.