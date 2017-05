Vårvintern 1964 tog Skillingaryd steget upp i division 2 i ishockey som på den här tiden var näst högsta serien. Det blev också startskottet på en mycket händelserik tid i klubbens historia. Först säsongen 1972/1973 åkte SIS ur andradivisionen, sejouren i tvåan blev hela nio säsonger lång.

Skillingaryd gick en tuff kamp med Norrahammars IK säsongen 1963/1964. NIK hade ett tag en ledning på flera poäng men SIS vann returen hemma i Skillingaryd med 3–2 och tog hand om seriesegern. Göran Rosén gjorde 36 mål säsongen när Skillingaryd gick upp och Åke Ryman tryckte in 27 baljor.

Under den här perioden hade också en mycket lovande generation spelare börjat knacka på A–lagsporten, vilket skulle trygga SIS spelstyrka under många år framåt.

– Laget som vi gick upp med innehöll bara egna produkter. Vi hade ett par riktigt fina årgångar med spelare födda mellan 1946 och 1948, minns Kjell Eriksson, som inte var med i trean utan gjorde sin första säsong i A–laget som 16–åring 1964.

– Jag fick förmånen att spela med bröderna Ryman redan första säsongen. Det var tacksamt. Jag var vänsterforward, Åke Ryman center, och Johnny Ryman spelade som högerforward, fortsätter Kjell Eriksson.

Movalla invigdes 1936 men det skulle dröja länge innan ishockeyn också flyttade till samma plats som fotbollen. Den gamla rinken i Skillingaryd låg på den plats där Hemköp ligger i dag. Men uppflyttningen till tvåan fick fart på de styrande i klubben och 1964 stod en konstfrusen rink klar på Movalla.

– Det var ett måste att ha konstfruset för kunna spela i division 2. Det blev en jädra aktivitet när det stod klart att laget hade vunnit trean. Seriespelet började redan i november och det gick inte att ha naturis då, berättar SIS–mångårige ledare Erik Sjöberg.

– Jag tror vi fick kämpa lite för att stanna kvar under debutåret, och vi hade åtta–nio juniorer i laget under första säsongen i tvåan. Men även spelare som Jörgen Olofsson från Värnamo och Harald Backler från Gnosjö hade anslutit. Det var Lars "Vaddis" Johansson som var tränare under säsongen som nykomlingar, och han var även med och tog upp laget, säger Erik Sjöberg.

Under andra året i division 2 hade SIS höjt sin spelstyrka och var med i toppstriden tillsammans med lag som Rögle och Tingsryd.

Rögle BK satsade under de här åren hårt på att nå högsta serien. Under ledning av Gösta "Pollenkungen" Carlsson värvades storstjärnor till Ängelholm. Den 10 december 1965 var Rögle på besök i Skillingaryd. Den här vinterkvällen, två veckor före jul, trängdes hela 2 000 personer runt uterinken på Movalla.

Kjell Eriksson minns matchen:

– Göran Rosén gav Skillingaryd ledningen men sedan kom Rögle. De var mycket bättre och hade spelare som Ulf Sterner, som var tillbaka från NHL, Tom Haugh, USA:s landslagsmålvakt, och Lennart Skördåker i laget. Det var en bit över 2 000 på plats och det är fortfarande publikrekordet. Matchen slutade 1–9...

Rögle vann senare serien säsongen 1965/1966 och tog steget upp i högsta serien, medan Skillingaryd slutade på en fin fjärdeplats.

Även Malmö med Sven Tumba i laget var på besök på Movalla. Minnena från Skillingaryds storhetstid i ishockey är många. Sejouren i tvåan blev hela nio säsonger lång och först vårvintern 1973 var en epok över.

Skillingaryd hade under åren i division 2 flera riktigt vassa spelare. Den bästa av dem alla var Åke Ryman.

– Han är SIS–ishockeyns bästa spelare genom tiderna. Han spelade i Tingsryd under många säsonger och var även med i Vikingarna, B–landslaget. Jag kommer ihåg att ishockeyjournalisten Ulf Jansson skrev att Åke Ryman borde komma med till VM, säger Kjell Eriksson.

Ishockeyns storhetstid i Skillingaryd sammanföll även med fotbollens. Och hösten 1967 spelade SIS en helt avgörande kvalmatch mot Emmaboda om en plats i tredjedivisionen.

– Den matchen spelades allhelgonahelgen men Åke och Johnny Ryman kunde inte vara med. Tingsryd, som hade tagit steget upp i högsta serien, hade värvat bröderna Ryman för 10 000 kronor och de fick inte vara med i fotbollskvalet. Emmaboda vann med 2–1 och tog steget upp, förklarar Erik Sjöberg.

1977 såg en ishall dagens ljus i Skillingaryd. Hallen är byggd på samma plats som den konstfrusna rinken från 1964.

Men framgångarna från 1960– och 1970–talet skulle aldrig återkomma.