Per Erik Hallin är ett stort namn inom den kristna musiken men han har även spelat med artister som Magnus Uggla, Ted Gärdestad, Harpo, Ulf Lundell och Ola Magnell. Ja, och som kuriosa kan nämnas att han även gjort Kalle Ankas svenska röst. Den 11 mars kommer han till Rydaholm Frikyrka för att spela tillsammans med församlingens musiker innan han åker över till USA för att spela in en ny skiva. Det är tack vare Giggi Sundler som man lyckats få Per Erik att komma till Rydaholm.

– Vi träffas nu och då, säger Giggi.

När han fick höra att Per Erik skulle spela in en ny platta så ville han få till ett besök innan avresan till USA.

– Det är en inspiration att bara få komma och lyssna på Per Erik. I vår kyrka finns en otrolig mångfald av musik. Jag räknade exempelvis det till att vi har 14-15 personer som skriver eget låtmaterial. Kyrkan är en plattform för att spela musik, berättar Giggi Sundler.

Förutom att Per Erik ska spela så kommer han även att hålla ett seminarium om sitt låtskrivande.

Det här är ett sätt att lyfta fram och även vårda musiklivet inom församlingen. Per Erik Hallin följs sedan upp i april med en kväll då församlingens musiker ska tolka Pelle Karlsson.