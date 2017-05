Inför kvällen på Tre Liljor hade Alexandra Pepin utlovat att 70 procent av det som kom in till hennes kampanj för Hjärta för barn, ska gå till barnens sommarlovsaktiviteter medan resterande ska användas till den nya utemiljön som håller på att byggas på fastigheten på Lasarettsgatan. Den stora frågan var nu bara hur mycket pengar som skulle komma in under kvällen? Skulle hon nå upp till målet på 100 000 kronor och minus 15 kilo?

Svaret är 113 500 kronor och 14 kilo lättare.

När after worken drog igång på fredagskvällen så hade drygt 50 000 kronor kommit in men sedan fylldes det på. Tre Liljor skänkte 150 kronor per gäst, en heldag på STCC med övernattning och mat på Hotell Åsen i Anderstorp auktionerades ut för 10 000 kronor och gästerna fick finansiera buskarna som ska planteras runt Hjärta för barns hus.

I måndags gjorde Alexandra sitt sista inlägg på Instagram, åtminstone i egenskap av @misspiggofvarnamo. ”Denna resan har varit blod, svett, ånger, tårar och alldeles alldeles underbar”.

Och på tal om resor, vad blir det nu för aktiviteter för barnen inom Hjärta för barn? Enligt Carina Byström är inte programmet helt spikat ännu men det kommer att bli läger och dagsutflykter under sommaren.