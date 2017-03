De kraftigt sänkta ersättningarna från Migrationsverket till kommuner för ensamkommande barn och unga har fått Gnosjö kommun att dra efter andan.

— Gör man inga åtgärder för att anpassa verksamheten efter den nya budgeten blir det ett underskott, konstaterar socialchefen Irene Bengtsson.

Exempel på nya ersättningsregler som gäller från och med 1 januari i år är att ungdomar under 18 år med eller utan permanent uppehållstillstånd ersätts med 1 350 kronor per dygn mot tidigare 1 900 kronor. Ungdomar som är mellan 18 och 21 år med permanent uppehållstillstånd ersätts med 750 kronor per dygn mot tidigare ersättning på 1 900 kronor.

Avveckla boenden

Vn.se har nyligen berättat att Gnosjö ser över hur verksamheten ska anpassas efter de nya ekonomiska förutsättningarna. Förslaget att avveckla HVB-boendet på Hamngården i Hillerstorp är en av åtgärderna.

HVB-boendet i Marieholm planerar kommunen att göra ett stödboende av istället vilket innebär att kravet på bemanning sänks och i takt med att nya boendeformer presenteras vill man även avveckla boendena i Marieholm och på High Chaparral.

Redan i somras när regeringen flaggade för sänkt ersättning flyttade socialförvaltningen tillbaka många ensamkommande ungdomar till Gnosjö kommun från kostsamma placeringar i andra kommuner för att på så sätt minska socialförvaltningens utgifter.

— Att beräkna kostnader är jättesvårt för den här verksamheten. Det är många faktorer som spelar in. Kommunen har till exempel inte tagit emot någon på väldigt länge och blir fler ungdomar uppskrivna i ålder så ändras volymerna utifrån det, säger Irene Bengtsson.

13,6 miljoner tapp

Enligt socialförvaltningens beräkningar räknar man under 2017 med intäkter på 33,1 miljoner kronor för ensamkommande flyktingbarn och unga. Totalt väntas budgeten ge ett överskott på drygt en miljon kronor vid årets slut.

2018 väntar ett ras i intäkter på cirka 13,6 miljoner. Gnosjö kommun räknar med att få högst 19,5 miljoner kronor i ersättning från Migrationsverket om andelen ungdomar som får uppehållstillstånd är densamma som 2017.

— Vi behöver jobba med att anpassa verksamheten efter den ekonomi som ges och det arbetet pågår. Gör vi inte det finns givetvis en jättestor risk att det resulterar i ett minus. Det här är verkligen något att hålla ögonen på, säger Irene Bengtsson.

Enligt kommunens översyn framgår att kommunen ansvarar för 80 ungdomar, varav 51 bor på kommunens egna HVB-boenden. Antalet ensamkommande i Gnosjö kommun kommer emellertid att minska då hälften av ungdomarna har uppnått eller uppnår en ålder av 18 år under 2017.