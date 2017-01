Många småbränder i länet under nyårsnatten

Läs mer: Hektisk nyårsnatt för polisen i länet

Det är inte bara polisen som har haft mycket att göra under nyårsnatten. Även länets räddningstjänstpersonal har haft fullt upp med att släcka bränder av större och mindre omfattning. Dessutom har ett par trafikolyckor skett under natten.

Vid Konsum i Eksjö, på Löpargatan i Gislaved och på Kärrhöksgatan på Råslätt i Jönköping har det brunnit i containrar under natten. Två mindre bränder har också startat i på Kantarellvägen i Vetlanda och i parkeringshuset vid restaurangen Steakhouse i Nässjö.

– Det är mycket småskit. Gemensamt för alla de här bränderna är att de har lyckats stanna i sina startföremål, så att säga. Det är ingen av dessa bränder som har nått några större proportioner, säger Robert Roslund, inre befäl på räddningstjänsten i Jönköpings län.

– Det handlar om fyrverkerier som har antänt kartonger och liknande. Det kom in många sådana här larm mellan elva och ett på natten, säger Robert Roslund.

Vid 01.01 fick SOS larm om en bilbrand på Nedre Golfvägen i Hestra. Den ryckte räddningstjänsten ut på och lyckades släcka. Det är oklart hur den startade.

Vid 01.14 kom det in ett larm om en villabrand i Gislaved. Branden pågick under natten, släcktes, och blossade sedan upp igen under morgonen. Polisen misstänker, efter att ha tittat närmare på ärendet, att det rör sig om en mordbrand. Ingen person ska dock ha skadats vid branden.

Även i Jönköping var det en bil som brann, i ett parkeringshus vid A6. Larmet kom in till SOS klockan 03.48, och när räddningstjänsten kom till platsen hade de en fullt utvecklad brand att släcka.

– Som tur var var det bara två bilar parerade i p-huset. Den andra bilen stod så pass långt bort att den verkar ha klarat sig helt, säger Robert Roslund.

Inte heller själva parkeringshuset ska ha brandskadats.

– Skadorna har i huvudsak begränsats till bilen som det började brinna i.

Enligt polisen ska branden ha uppstått under körning. Personen som körde bilen ska dock inte ha skadats. Inget brott misstänks ha begåtts i samband med branden.

Under natten arbetade räddningstjänsten även med en trafikolycka. I Värnamo krockade två bilar i korsningen Ringvägen–Växjövägen vid 02.30-tiden. Ett antal personer drabbades och en kvinna i 25-årsåldern fördes till Värnamo sjukhus. Hon hade lindriga skador och lades in för observation, meddelar sjukhuset via ett pressmeddelande.

Vi skrev tidigare om att en olycka hade inträffat i Anderstorp, men enligt polisen verkar det istället röra sig om ett jaktbrott. Ett rådjur hittades i ett dike, utan att någon hade rapporterat att de kört på det.