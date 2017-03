Fler människor har dödats och många andra uppges ha livshotande skador efter ett misstänkt terrordåd i London. En gärningsman har mejat ner ett dussintal personer på Westminster bridge med en bil. Sedan tog sig han sig in i parlamentet där han högg ner en polis och attackerade ännu en, varpå han sköts till döds av polis. Även den knivhuggne polisen avled av sina skador.

– Det är väldigt avspärrat och mycket utryckningsfordon, både ambulanser och poliser. Jag såg er artikel på nätet, då ser man hotellet jag bor på, säger Malin Olsson, moderat regionråd från Nässjö.

Hon är på tjänsteresa och berättar att hon kunde ha befunnit sig på bron där gärningsmannen vansinneskört över.

– Jag hade precis kommit in på hotellet för vi hade bokat biljetter till Phantom of the opera ikväll (onsdag), regionrådet och jag hade bestämt oss för att vi skulle pausa på rummet. Så fick han upp på en nyhetsflash på telefonen att det var ett skottdrama, sedan slog jag på tv:n och såg vad som hade skett.

– Sedan gick jag till lobbyn och såg avspärrningarna, när jag gick ut såg jag en massa journalister. Bron var helt avstängd för trafik. Så det stod kanske femton ambulanser vid brofästet. Det blir dubbla attacker, både en skottlossning och en bil som har kört på folk på bron.

Londonpolisen utreder händelserna som ett möjligt terrordåd, bekräftade man för internationell press senare under onsdagskvällen.

Vad gör du nu?

– Just nu är jag inte på rummet själv för att följa sändningen, berättade Malin vid sextiden.

– Det jag och min kollega konstaterade via sms är att det var bra att vi inte gick ut. Vi diskuterade om vi skulle ut. I så fall hade vi kanske varit på bron när det hände. Man blir omskakad av att tänka på det.

Hur är reaktionerna på attentatet?

– Här står folk och det första som hörts var om skottlossningen och sedan började folk dra sig in. Det kan ju finnas fler faror. På något sätt har det här inte riktats bara mot parlamentet och parlamentarikerna, det har riktats mot vanligt folk som strosar på bron.