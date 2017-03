Allsvenskan

Anderstorp-Drott 32-28 (18-15)

Hittills den här säsongen så har Anderstorp inte tagit en enda seger på hemmaplan.

Det märktes inte i den första halvleken.

Laddningen var på en annan nivå än tidigare och i bräschen gick Charlie Aronsson. Aronsson satte själv i den första halvleken tre pytsar, där alla sattes via straff och var oerhört aktiv i försvaret.

— Vi har pratat i veckan att förlorar vi nu så är det över. Hade vi spelat lika så hade det egentligen också varit över. Så det är jäkligt skönt, säger David Wattström.

Anderstorp tog en 2-0-ledning tidigt och sedan höll man den ledningen halvleken ut. Som mest ledde man med fyra måls marginal flertalet gånger men i paus så var det tre måls ledning som gällde via 18-15.

Andra halvlekens början blev tuff för ASK. Med Dino Osman utvisad frånd en första halvleken så fick man spela med två man mindre i drygt 30 sekunder när Gabriel Gegerfelt tog en till synes onödig utvisning. Men man lyckades klara ut både Osmans och Gegerfelts tvåor med bara två mål i baken.

Det gjorde dock att Drott var i kapp med bara ett mål upp efter fyra minuters spel i den andra halvleken.

Men det började märkas att det var en match med nerv. De tekniska felen ökade i den andra halvleken och det blev nervöst i Anderstorpsläget medan Drott åt sig närmare.

Till slut var man också i kapp för första gången i matchen efter drygt tolv minuter spel i den andra halvleken.

— I Jönköping förra veckan spelade vi jättebra de första 20 minuterna. Men sedan var det platt fall och då fortsatte fallet. I dag, när fallet börjar, så lyckas vi vända på det, säger Wattström.

Men Anderstorp visade moral. Med tio minuter kvar hade man gjort ännu ett ryck och ledningen var då tre bollar.

Den ledningen blev fyra bollar innan Drotts coach, Thomas Sivertsson, tog en time out för bortalaget.

Det hjälpte föga. Speciellt då Victor Broberg vaknat till i kassen och plockade allt. Faktum är att Drott gjorde sitt 23:e mål 15.09 in i halvleken. När Sivertsson tog ännu en time out vid 25.44 hade man fortfarande 23 mål samtidigt som ASK dragit i väg till en sexmålsledning.

— Det var skönt att Broberg (Victor, målvakt) bara tokspikade där. Han gör några jäkligt viktiga räddningar där vi drar i från. Vi satte allt och Broberg räddade allt. Det var där matchen avgjordes, säger han,

Anderstorp höll sedan ut matchtiden ut och liket Anderstorps SK lever ännu i allra högsta grad.

En anledning till det är just Wattström som stod för hela tio mål från sin kant.

— Jag bommade ett skott i första. Men vi säger att han gjorde en bra räddning, säger Wattström och skrattar.

— Men det var så jäkla skönt när vi ledde med sex bollar i slutet och vet att vi har vunnit. Då var det roligt att spela handboll.