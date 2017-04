Newman, som tillsammans med Hans Andersen kör för det brittiska speedwaylaget Poole Pirates, ådrog sig en skada under tävlingen Darcy Ward Invitational i slutet av mars. En skada som kommer att hålla honom borta från åtminstone det första kvartsfinalmötet med Belle Vue. Den rutinerade föraren från Danmark Hans Andersen har därför bestämt sig för att donera en del av den lön som han tjänar in under kvartsfinalen till sin skadade lagkamrat.

– Det som har hänt Kyle (Newman) är olyckligt och något som du inte vill ska drabba någon. Förra säsongen såg jag hur han kämpade sig tillbaka från skador och att han nu skadar sig igen är hjärtskärande. Det är ett av skälen till varför jag vill hjälpa honom. Han är en god vän och jag tycker verkligen synd om honom, säger Andersen till den brittiska tidningen Daily Echo.

På Twitter har ytterligare en förare i Poole Pirates, Nicolai Klindt, hyllat Andersens initiativ och föreslagit att alla förare i laget ska göra samma sak.