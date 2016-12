Någon eller några tjuvar ska ha brutit sig in i lastbilen som stod parkerad på OKQ8 i Skillingaryd under natten till tisdagen. Polisen säger att chauffören troligtvis låg och sov i fordonet medan tjuvarna bröt sig in. Det enda som saknades i lastbilen efter stölden var något kilogram Tobleronechoklad.