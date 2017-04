Det är pengar från en minnesfond som nu möjliggör att arrangera ett tredje, länsövergripande, läger. Fonden administreras av Jönköpings läns hembygdsförbund, som i år har lämnat över uppdraget att arrangera till kommunens hembygdsråd.

— Vi tror att 25 deltagare är ganska lagom – då går det smidigt att dela upp i två grupper. En inbjudan till skolorna har redan gått ut och vi har redan fått in både anmälningar och förfrågningar, berättar Torild Bornetun som har kopplingar till såväl länets som kommunens hembygdsrörelse.

Jaha, då blir det alltså ett antal äldre herrar som guidar runt bland samlingarna?

— Nej, vi har tagit kontakt med flera andra organisationer och det har inte varit svårt att få folk att ställa upp som ledare. Såväl Miliseum, Länsmuseet, Tidsbroprojektet, rollspelsföreningen Yin Yang, kyrkan och elever från gymnasiet kommer att vara representerade i olika delar.

I de praktiska delarna innebär lägret övernattning, fika och eventuellt lägerbål på Grönelunds friluftsgård i Skillingaryd. Från fredagen den 11 augusti till söndagen den 13:e. Därifrån kommer utflykter att göras till bland annat militärhistoriska museet Miliseum, soldattorpet Lillemo, Berghems medeltidsby och Braskabo hembygdsgård.

— Och det kommer inte att bli så mycket ”gloing” utan mer doing. Deltagarna kommer att få klä ut sig och prova på både svärd och jordbruksredskap från förr – under säkra former, lovar Torild Bornetun.