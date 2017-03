ANDERS SVENSSON

Född: 17 juli 1976 i Göteborg.

Klubbar i karriären: Guldhedens IK (1980-1990), Hestrafors IF (1990-1992), IF Elfsborg (1993-2001), Southampton FC (2001-2005), IF Elfsborg (2005-2015).

Landskamper och mål: 148 matcher, 21 mål.

Meriter i urval: SM-guld med Elfsborg 2006 och 2012, guld i svenska cupen 2001 och 2014, tvåa i FA-cupen med Southampton 2003, spel i VM 2002 och 2006, spel i EM 2004, 2008 och 2012.