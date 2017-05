Det var torsdagen den 4 maj i år som läkaren kom körande på Malmövägen när hen blev stoppad av polisen för nykterhetskontroll. Det visade sig att läkaren hade druckit en del alkohol. Enligt åtalet som har inkommit till tingsrätten i Jönköping hade läkaren en alkoholkoncentration i utandningsluften som uppgick till 0,77 milligram per liter. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader.