Det är Textilakademins andraårselever som ställer ut på konsthallens tema porträtt, identitet, masker och selfies. Fem elever har fått i uppgift att göra sina tolkningar med tre verk där minst en textil teknik och ett textilt material används. Eleverna har jobbat med alltifrån makramé och flätning till broderi, i material som tyll, chiffong och skinn. Det är första gången som skolan ställer ut i Gislaveds konsthall.

– Jag försöker ju bjuda in olika utbildningar. Jag har bjudit in bild och form från Gislaveds gymnasium, men de har tackat nej. Men jag har tänkt bjuda in närliggande skolor, säger Jonas Nilsson, konstintendent.

Han tycker att Textilakademin har tagit sig an uppdraget väl.

– Jag tycker att de utbildningsmässigt har gjort det väldigt bra.

Catarina Söder är lärare på Textilakademin och blev glad att få inbjudan till konsthallen.

– Det är jättekul, enormt roligt! Vi har ställt ut på länsmuseet och runtom i Värnamo. Men det är både jättekul att få synas på ett nytt ställe och ett spännande tema. Vi gillar att spräcka gränser och tänka utanför boxen.

Utställningen är en del av Konsthallens temaår Persona, som går som en röd tråd i verksamheten under året.

– Det är väldigt kul att han (Jonas Nilsson, reds anm) jobbar med ett övergripande tema. Vi fick chansen att sätta vår egen twist på det, men jag tyckte det var väldigt spännande så jag ville inte ändra på det.

Eleverna tog sig också an uppgiften med stor entusiasm, berättar hon.

– När de fick ämnet tyckte de att det var väldigt inspirerande, de blev nyfikna och tyckte att det fanns mycket att hitta i det. De har varit jätteinspirerade, de har gått in för arbetet och jobbat hårt med det.

Att jobba med utställningar är givande och lärorikt, menar hon. Och att få ett tema att förhålla sig till är också nyttigt för eleverna.

– När de ska ut och jobba sedan kan de få i uppdrag från en kund att det här och det här ska vara med, sedan ska du lägga till ditt eget uttryck.

I utställningen ingår även en videovisning i Black box med bland annat en modevisning av Textilakademin. Utställningen pågår till och med den 30 april.

