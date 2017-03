LÄS ÄVEN: Nilsson: "Tacka fan(ta) för det!"

Senaste gången VGIK spelade en kvalserie var Alexander Heiel junior. Säsongen efter det flyttades han upp i a-laget och har sedan dess varit klubben trogen, med undantag för en kort sejour i division 1 med Gislaved. Han och laget har mött många motgångar de senaste tio åren men nu får de återigen en chans att ta sig upp i hockeyettan.

– Det känns jäkligt kul att vara med om detta och samtidigt ett litet kvitto på allt man lägger ner. Visst spelar man dels för att det är kul men man har också en drivkraft att utvecklas och göra det så bra som möjligt, säger kulturbäraren och fortsätter:

– Senaste gången VGIK spelade i kvalserien har jag för mig att de blev avhängda ganska tidigt. Den här gången hoppas jag att vi ska vara med hela vägen.

Många faktorer till framgången

Anledningarna till att det har gått så bra i år för VGIK är flera enligt Heiel.

– Vi har fått in en bra tränare. ”Fanta” (Anders Karlsson) har fått laget att dra åt rätt håll och har ett väldigt bra och tydligt ledarskap. Han har utvecklat oss som individer och pratar mycket om att våga. Det känns som att vi har köpt hans idé fullt ut.

Förutom tränare Karlsson vill Heiel även lyfta fram lagets fina försäsongsträning som lett till att truppen i stort sett varit skadefri förutom några hjärnskakningar.

– Sådana skador är ju svåra att förebygga, säger Heiel.

En annan stor del till den framgångsrika säsongen är spelargruppen som innehåller det mesta.

– Vi har division 2:s kanske bästa centrar i Ted Nilsson och Pierre Nilsson-Grans som inte bara göra poäng utan jobbar hårt för laget. Sedan har vi också flera juniorer som klivit in och gjort det väldigt bra.

Alexander Heiel har själv också haft en fin säsong och har vid flera tillfällen spelat en avgörande roll.

– Det har gått bra i år både poängmässigt och spelmässigt. Så här mycket poäng har jag inte gjort på flera år. ”Fanta” ska också ha lite cred för detta. Hockeyn som han vill spela passar mig.

”Känner ingen press”

Under onsdagskvällen går VGIK in i kvalseriespelet när de möter AllTvåan-bekantingen Mjölby på bortaplan. Ett lag som man har förlorat mot med uddamålet två gånger tidigare under säsongen. Övriga lag i kvalet är HA74, Kalmar och Halmstad.

– Många tidningar har tippat oss sist i kvalserien och det kan jag också förstå om man bara tittar på papperet. Jag har hört att de andra lagen har ganska så mycket dyrare spelartrupper än vad vi har. Men jag tror att vi har goda möjligheter. Vi känner ingen press. Ingen förväntar sig att vi ska gå hela vägen men samtidigt har vi världens chans nu. Vi har allt att vinna.