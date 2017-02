Under tisdagen presenterade SCB, statistiska centralbyrån, siffrorna över befolkningsförändringar under 2016. Den visar att såväl Vaggeryd som Habo kommun ökade med 272 personer under 2016. Men eftersom Habo är drygt 2 000 invånare mindre än Vaggeryd blir den procentuella ökningen där större.

Vad beror då den kraftiga ökningen på, Invandring? Ja, delvis, men det är inte den enda förklaringen.

Såväl Habo som Vaggeryd hade faktiskt ett födelseöverskott – fler födda än döda alltså. I Vaggeryd ligger den differensen på plus 54 invånare, en ökning med nästan en halv procent. Habo briljerar med hela 0,8 procents ökning – mest i länet.

Inflyttade minus utflyttade då? Vaggeryd och Habo fortsätter att följas åt på en hög nivå, men båda får här se sig slagna av Eksjö. Differensen i in- respektive utflyttade till utlandet är positiv, liksom samma siffror för utbytet med resten av Sverige – vilket kan vara ett resultat av etablerandet av Migrationsverkets boende i Yxenhaga under hösten.

Sammantaget ligger Vaggeryds kommun bra till både vad gäller födelsetal och inflyttning.

Siffran för fjolårets befolkningsökning hamnade på 143 och året dessförinnan, 2014, på 20.

