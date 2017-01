Kopplas till IFK – hyllar tränaren

Hässleholmskillen spelade 2015 och 2016 i Superettan med krisande Ängelholms FF. Senaste säsongen blev det 30 matcher, samtliga från start, för 25-åringen.

Från just ÄFF har IFK Värnamo som bekant lockat flera profiler på sistone i form av nya tränarduon Christian Järdler och David Roufpanah samt anfallaren Ryan Finley och mittbacken Fredrik Lundgren.

– Just nu är jag klubblös men förstås öppen för förslag. Men IFK Värnamo har jag inte pratat framtid med, säger Carl Lindell som i alla fall kan tänka sig fortsatt spel under just nye IFK-tränaren Christian Järdler.

– Christian är en mycket taktiskt skicklig tränare. Han är väldigt tydlig och pedagogisk, avslutar Carl Lindell.

IFK Värnamos försäsong startar måndagen den 9 januari.