Resan görs tillsammans med företrädare från andra kommuner som ingår i Nätverket Södra Vätterbygden. I den 20 man och kvinnor starka gruppen representeras Vaggeryds kommun av Gert Jonsson (M), Kenth Williamsson (S), Pelle Philip (C) och kommundirektör Bengt Olof Magnusson.

De checkade in på hotell Intercity i Frankfurt under söndagen. Under måndagen och tisdagen reser de runt – med tåg – för att titta på stationer:

— Vi tittar på ett antal utvalda stationer för höghastighetståg och vi träffar politiker och tjänstemän för att få information om vilka effekter de har upplevt i samband med byggnationen av en höghastighetsjärnväg, berättar Kenth Williamsson.

Han berättar att man även tittar på skillnader beroende på om stationerna är lokaliserade centralt i städerna, eller utanför desamma.

— De har gjort imponerande satsningar i infrastruktur, som har lett till högre tillväxt även i kommuner nära stationslägen. Så uppfattningen att vår kommun också får tillväxt i form av invånare och företag med en höghastighetsjärnväg har stärkts, säger Gert Jonsson.

Irene Oscarsson, riksdagsledamot från Aneby kommun var också med på resan:

— Det är viktigt att se hur man löst frågor, som vi står mitt uppe i, på andra håll.

Resan betalas av representanternas respektive kommuner.