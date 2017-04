– Hon är ju en jätteduktig tjej som gick långt i årets melodifestival. Hon är duktig på att sjunga och en kommande artist, säger samordnaren Berith Ollhage om Wiktoria, som kom på sjätte plats i Melodifestivalen, med låten As I lay me down.

Wiktoria Johansson, som ursprungligen kommer från Brämhult utanför Borås, slog igenom på Melodifestivalen förra året med låten Save me. I vintras släppte hon singeln Unthink You och är en av artisterna som kommer att uppträda på Diggiloo-turnén i sommar.

Förutom Wiktoria kommer också Hep Stars med Svenne Hedlund stå på scenen på lördagskvällen.

– Vi valde dem för att vi ville intressera en lite äldre publik. Vi vill få en blandning på publiken, så att det blir riktigt familjärt, säger Berith Ollhage.