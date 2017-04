Konserten, som inleds klockan 19, är uppdelad i två avdelningar. Först blir det tradjazz med familjebandet och därefter en spelning i ett storband – modell mindre med 11 medlemmar.

— Familjebandet har bestått av föräldrar, syskon och barn. Nu tror jag inte att pappa kommer att vara med i morgon, men sju stycken lär vi vara, säger Max Carling.

Max Carling spelar sax, klarinett och violin, medan Gunhild Carling står för trombon och trumpet. De övriga är Ulf Carling – trummor, Gerd Carling – piano och sax, Aina Carling – Banjo, Nanna Carling – sax, Petronella Carling – trombon och Linnea Carling – bas och banjo. Den enda som inte heter Carling är trumpetaren Gert-Inge Persson.

Första delen innehåller standardlåtar som ”I can't give you” och ”All of me” samt vad som kan kallas för New Orleansbetonade hits. I den andra delen framförs specialskrivna swingnummer för storband.

Som grädde på moset utlovas varieténummer som ”gentlemannajonglering”, stolbalans, steppdans och rola-rola (?).