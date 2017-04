Den årliga gitarrfesten bjuder på en musikblandning med allt från "Lilla Snigel" till "Smoke on the Water" av Deep Purple och de allra minsta spelar under samma konsert som de äldre.

– Det är ju ett utmärkt tillfälle för familj och vänner att få bekräftelse på att denna fritidsaktivitet faktiskt blir någonting, säger gitarrläraren Bernt Lundgren från Gislaveds musikskola.

"Alla måste få plats"

Sammanlagt kommer ungefär 100 gitarrelever att spela i konserten, men inte på en och samma gång.

– Det skulle bli ganska stökigt i så fall. Som mest kommer 40 personer att vara på scenen samtidigt. De ska sitta bekvämt samtidigt som alla notställ och gitarrer ska få plats, säger Bernt Lundgren.

Allt från hårdrock till klassiskt

Blandningen av musikstilar och åldrar bidrar enligt musikskolan till inspiration på flera plan.

– Deltagarna brukar verkligen tycka om det här evenemanget och det ger ju möjlighet för de yngsta att se de äldre spela och på så sätt bli inspirerade och se vad de själva kommer att kunna spela om några år, säger Bernt Lundgren.

Uppmärksammade

Gislaveds Gitarrorkester, som består av elever från Gislaveds musikskola, kommer att vara en del av Gitarrfesten på fredagskvällen. År 2000 blev den dåvarande gitarrorkestern uppmärksammad för sin unika CD-skiva.

– De var första gitarrorkestern att släppa en skiva i Skandinavien. Nu finns den till och med på Spotify, säger Bernt Lundgren.