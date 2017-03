Trelleborgs FF

Fjolårsplacering: 7

In: Robin Nilsson (Gefle IF), Albin Nilsson (Ängelholms FF), Johan Brannefalk, Marko Johansson (Malmö FF), Dino Islamovic (Klubblös), Erik Andersson (Malmö FF)

Ut: Robin Andersson, Linus Müller, Freddie Sramek, Denis Malovic, Admir Osmancevic, Roger Thompson (Utgående kontrakt), Philip Cascalheira, Linus Fridolf (FC Rosengård)

Järdlers kommentar: ”Oerhört starka offensivt. Trelleborg kommer vara bra. Jag håller dem som om inte högsta favoriter så där efter, ett topp 4-lag. De har en offensiv med egentligen bara färdiga spelare i rätt ålder som Marcus Pode, Salif Camara Jönsson, Zoran Jovanovic, Dino Islamovic och Kristian Haynes. Det kommer vara väldigt få matcher som Trelleborg går av planen utan att ha hjort mål. Sedan har de plockat in Robin Nilsson som en balansspelare. Trelleborg är ett topplag med superettans kanske bästa offensiva besättning. De är dock inte lika starka defensivt.”

Spelare att hålla koll på: Robin Nilsson, Marcus Pode och Salif Camara Jönsson

Varbergs BoIS

Fjolårsplacering: 5

In: Billy Nordström (IFK Göteborg), Gabriel Altemark-Vanneryr (Ljungskile SK), Oliver Stanisic (Qviding FIF), Oliver Silverholt (Hammarby), Sebastian Starke Hedlund, Lumala Abdu (Kalmar FF)

Ut: Sebastian Crona (Östers IF), Nsima Peter (IK Frej Täby), Thommie Persson, Liridon Selmani, Oliver Nåfors, Ivan Näsberg, Victor Strömberg (Utgående kontrakt), Arbios Mzi (Värnamo GIF)

Järdlers kommentar: ”Tråkiga Varberg. Det finns många lag som jag tycker det ska gå bra för eftersom att de vill utveckla sin fotboll och spela trevligt. Varberg däremot tycker jag inte har utvecklat sin fotboll överhuvudtaget sedan de gick upp i superettan. I mina ögon spelar de en ganska tråkig fotboll där man egentligen har som mål att få inkast högt upp i planen, kasta in bollen i straffområdet och sedan fajtas om bollen där. Det tar tid att möta Varberg det är segt. Sedan ska man å andra sidan lyfta på hatten för deras femteplats förra året och de är ju alltid med i toppen vilket är starkt gjort men det finns andra lag som jag unnar mer att vara ett topplag. Likväl kommer det vara tuffa och svåra matcher mot Varberg. De har en ganska likvärdig trupp i år som i fjol. Jag förväntar mig ett likadant Varberg som tidigare och det blir ett tålamodskrävande lag att möta.”

Spelare att hålla koll på: Oliver Silverholt och Thomas Boakye.

Åtvidabergs FF

Fjolårsplacering: 6

In: Johan Ramhorn, Sebastian Ramhorn (Kalmar FF), Emil Bellander (Gefle IF), Fredrik Holster (Assyriska FF), Linus Tornblad (Ljungskile SK), Pekka Lagerblom (Jacksonville Armada)

Ut: Kenny Hildeby (Carlstad United), Månz Karlsson (Östers IF), Ammar Ahmed (Dalkurd FF), Mauricio Albornoz (Utgående kontrakt), Henrik Gustavsson (Avslutat karriären), Shkodran Maholli (BK Häcken)

Järdlers kommentar:

”Ett spelande lag med en duktig tränare. De har de här lite erfarna spelare centralt i planen och vill spela ett passningsspel. De har tappat Shkodran Maholli, som vann skytteligan förra året, och ersatt med Emil Bellander som jag inte tycker är lika bra. Åtvidaberg är ett helt okej lag med lite ungdomlig entusiasm på kanterna och erfarna spelare i mitten.”

Spelare att hålla koll på: Simon Helg.

Örgryte IS

Fjolårsplacering: 9

In: Stojan Lukic (Halmstads BK), Danny Ervik (GAIS), Daniel Sliper (Assyriska FF), Emil Skogh (BKV Norrtälje), Jacob Ericsson (Gefle IF), Johan Elmander (Bröndby IF), Sebastian Carlsen (Ängelholms FF), Tommie Veljovic (FC Trollhättan)

Ut: George Mourad (Utsiktens BK), Sebastian Ohlsson (IFK Göteborg), Jakob Lindström (BK Häcken), Oskar Vilgotsson (Näsets SK), Abbas Hassan, André Nilsson, Robertino Kjlajic, Joakim Hall, Hampus Bohman, Niklas Klingberg (Utgående kontrakt), Björn Anklev (Avslutat karriären), Anton Henriksson (Grebbestads IF)

Järdlers kommentar: ”De bör vara ett topplag och jag tror att de kommer vara det också. En Johan Elmander i superettan skulle alla lag vilja ha. Det är en fantastisk karaktär som kommer att vara bland de spelarna som springer mest under säsongen. Örgryte ser bra ut eftersom att de har ett ganska bra lag men framförallt så har de spets i båda straffområdena. De har enligt mig troligtvis det vassaste anfallsparet i superettan med Elmander och William Atashkadeh och sedan har de en bra målvakt och ett bra mittbackspar. Jag tycker att ÖIS kanske inte har bättre spelare än de andra lagen på mitten men de har en enorm spets längst fram och längst bak och någonstans avgörs många matcher där.”

Spelare att hålla koll på: Johan Elmander och William Atashkadeh.

Östers IF

Fjolårsplacering: Nykomling, vann Division 1 Södra

In: Sebastian Crona (Varbergs BoIS), Månz Karlsson (Åtvidabergs FF), Jonathan Levi (Landskrona BoIS), Admir Bajrovic (Ljungskile SK), Robin Malmkvist (Assyriska FF), Jesper Lövdahl (IFK Osby), Jesper Andreasson (Ull/Kisa), David Johannesson (GAIS), Darmin Sobo (FK Älmeboda/Linneryd), Lars Fuhre (Mjøndalen IF), Enoch Adu (Right to Dream Academy)

Ut: Robin Strömberg (Ljungskile SK), Daniel Ahonen (IK Oddevold), Filip Stenmark (Räppe GOIF), Daniel Ask (Landskrona BoIS), Denis Velic (Avslutat karriären), Josef Elvby (Torre Levante), Björn Berglund, Matteo Blomqvist-Zampi, Richard Donkor, Jonathan Stolth (Utgående kontrakt), Tom Stahre (IFK Berga), Richard Donkor (Falkenbergs FF)

Järdlers kommentar: ”Om det är något lag som folk vill ha efter sig så är det väl Öster. Öster är nykomlingar som har värvat en del spännande spelare. Jag tror inte de kommer röra sig i toppen men de är svårbedömda. De har gjort en bra försäsong men det gör å andra sidan alltid Öster då de är svårslagna i Tipshallen.”

Spelare att hålla koll på: Jonathan Levi.

FOTNOT: Övergångar enligt Superettan.se med reservation för eventuella fel.