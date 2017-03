Gefle IF

Fjolårsplacering: 15 i allsvenskan

In: Christian Ljungberg (Ängelholms FF), Jesper Björkman (Helsingborgs IF), Adam Bergmark Wiberg (Täby FK), René Makondele (BK Häcken), Piotr Johansson (Malmö FF), August Strömberg (Ljungskile SK), Deniz Hümmet (Klubblös)

Ut: Emil Bellander (Åtvidabergs FF), Jacob Ericsson (Örgryte IS), Anders Bååth, Oskar Larsson, Dioh Williams, Emil Hedvall (Utgående kontrakt), Simen Rafn (Lilleström SK), Robin Nilsson (Trelleborgs FF), Johan Bertilsson, Andreas Andersson (Östersunds FK)

Järdlers kommentar: ”De har inte gjort så bra resultat på försäsongen men det ska man inte dra för stora växlar av. Jag tror ändå att Gefle kommer att vara ett topplag, jag tror att vi hittar dem på en topp 6-position. De har behållit ganska mycket allsvenskt, gjort kolka värvningar där René Makondele är tillbaka och fått in både Piotr Johansson och Christian Ljungberg som är två duktiga spelare.”

Spelare att hålla koll på: Piotr Johansson och Christian Ljungberg.

Helsingborgs IF

Fjolårsplacering: 14 i allsvenskan

In: Oke Akpoveta (Dalkurd FF), Edwin Gyimah (Orlando Pirates).

Ut: Darijan Bojanic (Östersunds FK), Matthew Rusike (CS Sfaxien), Jordan Larsson (NEC Nijmegen), Johan Mårtensson (Örebro SK), Jesper Björkman (Gefle IF), Lalawele Atakora, Tomer Chencinski (Utgående kontrakt), Christoffer Andersson (Avslutat karriären), Linus Hallenius (GIF Sundsvall), Felix Bindelöv (Sandvikens IF)

Järdlers kommentar: ”Allting annat än att HIF går upp igen är ju inte godkänt för dem. De har höga krav på sig, har kanske Sveriges finaste fotbollsarena just nu som står helt färdig och med den kulturen som finns i klubben och allt vad det innebär så är det klart att HIF bara vill ner och vända upp igen. De får ju också bära favoritstämpeln även om jag tror att det kanske inte blir raka vägen upp för dem. De har många spelare kvar från allsvenskan, bland annat Peter Larsson med över 150 allsvenska matcher och som har varit proffs i FC Köpenhamn. HIF kommer vara ett topplag men deras fara blir om de inte får någon bra start för då får de det hett om öronen. Det är viktigt för dem att inleda bra.”

Spelare att hålla koll på: Peter Larsson och Andreas Landgren.

IF Brommapojkarna

Fjolårsplacering: Nykomling, vann Division 1 Norra

In: Kyle Konwea, Tim Söderström (Assyriska FF), Luca Gerbino Polo (Akropolis IF), Erik Figueroa (AFC Eskilstuna), Kevin Kabran (Vasalunds IF), Budimir Janosevic (FK Spartak), Besard Sabovic (Djurgårdens IF, lån)

Ut: Gabriel Özkan, Daniel Örlund, Omar Jawo, Joel Löw, Nemrut Awrohum, Isak Nylén, Emir Smajic (Utgående kontrakt), Stefano Vecchia (IK Sirius), Christian Kouakou (Nyköpings BIS), Love Reuterswärd, Daniel Stensson (Assyriska FF), Seth Hellberg (Syrianska FC), Serge-Junior Martinsson Ngouali (Hammarby)

Järdlers kommentar: ”De har överraskat jättemycket på mig när jag har sett dem. De tog sig till semifinal i Svenska Cupen vilket är fantastiskt bra och det har de inte gjort på tur utan för att de är bra. BP har absolut seglat upp till att vara en toppkandidat. Jag tycker att de spelar en bra fotboll. De har en bra mix i spelartruppen med viktiga äldre spelare som har varit med länge blandat med välskolade spelare som är utbildade där. Tidigare har deras problem varit att de varit för unga men nu har de balanserat upp det. Brommapojkarna vill jag varna lite för. Dem tror jag blir bra.”

Spelare att hålla koll på: Christopher Brandeborn, Markus Gustafsson och Luca Gerbino Polo.

Norrby IF

Fjolårsplacering: Nykomling, uppflyttad via kval från Division 1 Södra

In: Patrik Pettersen (IFK Luleå), Liridon Gashi, Viktor Nilsson (IF Elfsborg), Jesper Brandt, Meriton Qoraj (Qviding FIF), Prosper Kasim (IFK Göteborg), Max Watson (Jönköpings Södra), Irfan Delimedjac (Klubblös)

Ut: Richard Yarsuvat (Dalkurd FF), Fehim Smajlovic, Filip Johannesson, Briar Faraj, Simon Jarl, Tommie Roininen, Victor Rotting (Utgående kontrakt), Kristoffer Strömberg (Fristads GoIF)

Järdlers kommentar: ”Om man ska peka på ett lag som kommer få det svårt så tror jag det blir Norrby. Jag har dålig koll på dem i och med att det tar ett tag innan vi möter dem. Tittar man igenom truppen och deras rekryteringar så kan jag inte se något annat än att de bör få det jobbigt. Deras största fördel för dem är att de spelar på Borås Arena och är väldigt starka där som många konstgräslag är. Men ska de klara sig så får de ta mycket poäng hemma.”

Spelare att hålla koll på: IFK-bekantingen Jesper Brandt.

Syrianska FC

Fjolårsplacering: 13

In: Adi Terzic (Mjällby AIF), Josef Ibrahim (IFK Mariehamn), Paul Torres, George Makdessi, Mattias Genc (Assyriska FF), Aziz Ada (AIK), Mamadou Wague (Zhetsuya Taldykorgan), Abdel Diarra (Antalyaspor), Seth Hellberg (IF Brommapojkarna), Semir Music (Grasshopper), Kervens Belfort (Kerala Blasters)

Ut: Louay Chanko, Dejan Garaca, Stefan Ilic, Alexander Michel, Bilel Ben Salah, Gino Michell Yürekci, Daniel Bennassar Nilsson, Samuel Akintioye, Antonyus Celik, Charbel Ceylan, Nahir Oyal, Bachir Katourgi, Igor Santos Koppe, Charbel Mirza, Kamaliza Mahad Ndhodhi, Anmar Almubaraki (Utgående kontrakt), Yoann Arquin (Mansfield Town), Tiff Kiddu (Gällivare Malmbergets FF)

Järdlers kommentar: ”Väldigt svårbedömda. Jag trodde mycket på Syrianska i fjol men de lyckades ju inte alls. De har bytt tränare och en del spelare, haft svaga resultat på försäsongen men har också väldigt individuellt skickliga spelare som kan göra något på egen hand. Förra året fick de en dålig start och spelade egentligen inte så dåligt men hade svårt att göra mål och då får man inte resultaten med sig. Syrianska tror jag är ett lag som varken kommer ha med toppen eller direkta botten att göra.”

Spelare att hålla koll på: Kevin Bisse.

FOTNOT: Övergångar enligt Superettan.se med reservation för eventuella fel.