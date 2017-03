Dalkurd FF

Fjolårsplacering: 4

In: Ammar Ahmed (Åtvidabergs FF), Mohamed Bangura (Dalian Yifang), Oscar Lundin (IK Brage), Richard Yarsuvat (Norrby IF), Robin Tranberg (GIF Sundsvall), Patrick Mulyanti (Hofors AIF), Rewan Amin (SC Heerenveen), Yukiya Sugati (Pattaya United), Alex DeJohn (IK Start), Kebba Ceesay (Djurgårdens IF), Andrew Stadler (Östersunds FK).

Ut: Jesper Nyholm (AIK), Benjamin Hjertstrand, Simon Stenberg (IK Brage), Diego Montiel (IK Sirius), Dusan Djuric (GAIS), Tom Söderberg, Celal Senhanoglu, Mathias Ahlnander (Utgående kontrakt), Mirkan Aydin (Preussen Münster), Adam Persson (Svärdsjö IF), George Moussally (Karlstad BK), Erik Törnros (GKS Tychy), Oke Akpoveta (Helsingborgs IF)

Järdlers kommentar: ”Dalkurd är väl i allas ögon tror jag en av favoriterna. De bör rimligtvis vara det också med den truppen som de har skaffat sig. Även om de var nykomlingar i fjol så var de med högt upp ganska länge. Det är ett bra lag. De är framförallt giftiga offensivt och spelar en offensiv fotboll med ett 3–5–2-system.”

Spelare att hålla koll på: Richard Yarsuvat och Rawez Lawan.

Degerfors IF

Fjolårsplacering: 12

In: Erik Lindell, Mohanad Jeahze (IFK Norrköping), Sargon Abraham (Skövde AIK), Jonas Olsson (Carlstad United), Nikola Ladan (Tvååkers IF), Alexander Andersson (Jacksonville Armada), Mihlali Mayambela (Djurgården)

Ut: Ludvig Fritzson (Östersunds FK), Peter Samuelsson, Jonas Bohlin (Avslutat karriären), Jonathan Azulay, Lawan Ismail, Magnus Solum, Ronny Sabo (Utgående kontrakt), Admir Catovic (FK Khimki)

Järdlers kommentar: ”Degerfors tror jag får ett jobbigt år. De har visserligen gjort det väldigt bra i Svenska Cupen där de slog både Djurgården och Helsingborg men det känns som att Degerfors är ett lag för den nedre halvan. De slogs i botten redan i fjol och det ser inte bättre ut truppmässigt i år.”

Spelare att hålla koll på: Tobias Solberg och Sebastian Ohlsson.

Falkenbergs FF

Fjolårsplacering: 16 i allsvenskan

In: Viktor Götesson (IF Elfsborg), Tobias Englund (IFK Värnamo), Johan Lassagård (Vinbergs IF), Erik Pärsson (Landskrona BoIS), Passi Prudence (Högaborgs BK), Hampus Nilsson (Djurgården), Dominic Chatto (Ordabasy), Mahmut Özen (Adana Demirspor), Richard Donkor (Östers IF), John Chibuike (Hapoel Tel Aviv)

Ut: Jesper Karlsson (IF Elfsborg), Hampus Svensson, Thomas Drage, Hakeem Araba, Alexander Lundin, Rasmus Sjöstedt, Kamal Mustafa, Thomas Juel-Nielsen (Utgående kontrakt), Otto Martler (Avslutat karriären)

Järdlers kommentar: ”Lite svårbedömda. När vi mötte dem under försäsongen så tyckte jag att vi var klart bättre men nu har de gjort lite sena värvningar med bland annat John Chibuike som spelat allsvenskan med både AIK och Häcken. De är bättre nu än när vi mötte dem och så har de fått en nya arena vilket kan innebära ett lyft för alla spelare. Sedan har de ändå ett litet allsvenskt tempo kvar i kroppen på många spelare. Jag tror de blir okej. Jag tror inte att Falkenberg är med i toppen utan någonstans runt mitten.”

Spelare att hålla koll på: John Chibuike.

Frej Täby

Fjolårsplacering: 10

In: Nsima Peter (Varbergs BoIS), Franco Karroum (FC Djursholm), Danilo Kuzmanovic (Täby FK), Noi Olafsson (BKV Norrtälje), Martin Falkeborn (Lilleström SK), Alie Sesay (Barnet FC), Rodrigo Saravia (Columbus Crew)

Ut: Pontus Silfwer (Mjöndalen IF), Daniel Theorin (Avslutat karriären), Filip Almström-Tähti (Notodden FK), Johannes Gustafsson, Marko Atanackovic, Victor Söderström, Matias Ledezma, Abdul Basit Adam, Richard Spong, Ruben Åhman, Alagie Sosseh (Utgående kontrakt)

Järdlers kommentar: ”Ett lag som är bättre än man tror. De spelar en bättre fotboll än man tror och är inte alls tokiga. De får aldrig någon credd men de är ganska bra, framförallt hemma på sitt konstgräs. Däremot tror jag ändå att de inte räcker mycket högre än att precis klara sig från kval. Det är oftast bra matcher mot dem då de försöker spela trevlig fotboll och har en bra tränare. Det är annars ett lag, precis som många andra lag i superettan, utan några riktiga stjärnor men de har många spelare som har varit där länge, är i en bra ålder och är trygga i sitt grundspel.”

Spelare att hålla koll på: Nsima Peter

GAIS

Fjolårsplacering: 8

In: Johan Svahn (IFK Värnamo), Damir Mehic (Jönköpings Södra), Sebastian Möller (Vinbergs IF), Arvin Shojaee (Qviding FIF), Niclas Andersén (BK Häcken), Alexander Leksell (IFK Göteborg), Erik Westermark (Utsiktens BK), Andreas Peterson (Levanger FK), Daniel Janevski (IK Oddevold), Dusan Djuric (Dalkurd FF), Ajdin Zeljkovic (Gunnilse IS), Alibek Aliev (CSKA Moskva, lån)

Ut: Jesper Johansson (Mjällby AIF), Luther Singh (SC Braga), Ziyaad Basson, Felix Kasper Eliasson, Bragi Bergsson, Kieron Cadogan, Liam Lloyd Davis, Craig Henderson (Utgående kontrakt), Björn Andersson (Avslutat karriären), Danny Ervik (Örgryte IS), David Johannesson (Östers IF), Tommi Vaiho (Djurgården), Robin Book (Utsiktens BK), Johan Lundgren (FC Trollhättan)

Järdlers kommentar: ”GAIS är luriga varje år. Förra året gjorde de en toksatsning där de tog in många bra spelare men sedan blev det inte så bra ändå. Jag har inte hunnit se dem i år så jag har ganska dålig koll på dem just nu. Det var viktigt för dem att få behålla Dardan Rexhepi. Sedan har de fått in Dusan Djuric och Johan Svahn så de har spetskvalité på en hel del av spelarna men som hel elva så tycker jag inte att det är samma kvalité rakt igenom. De är lite svårvärderade GAIS. Det kan både bli bra men det kan också bli ett nytt svårt år för dem.”

Spelare att hålla koll på: Dardan Rexhepi.

FOTNOT: Övergångar enligt Superettan.se med reservation för eventuella fel.