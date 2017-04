Platsen är hotellet Tre Liljor.

Sportchefen Tomas Lundqvist och tränaren Christian Järdler har bjudit med nya zeeländaren och mittbacken Tyler Lissette på lunch.

— Jag visste inte varför de ville träffas, jag trodde att vi bara skulle ta en lunch tillsammans, säger Lissette när VN-Sporten träffar honom på ett kafé i början av premiärveckan.

— De började prata om fotboll och laget och då tänkte jag: "Jaha, då är det bara att åka tillbaka till Nya Zeeland...". Men då sa de att de ville att jag skulle stanna. Jag fattade det inte till en början. Jag blev lite förvånad, jag vet inte varför, säger han och skrattar.

— Jag har glömt lite hur den dagen var men det jag minns är att direkt efter så sprang jag till telefonen och ringde min mamma. Hon var både glad och arg för att hon inte skulle få träffa mig på ett tag, haha.

Lissette hade därmed imponerat tillräckligt på både Christian Järdler och Tomas Lundqvist för att spela till sig ett kontrakt. Något som såklart var målet när han kom till Sverige men som absolut inte var en säkerhet.

Och hur han kom till Sverige är en halv historia i sig.

— Jag ville se hur bra spelare jag kunde bli. Att komma hit och komma ur min bekvämlighetszon med en ny stil av spel, nya tränare och bli bättre. Och Sverige och Värnamo är ett fantastiskt ställe för att bli det. Det är den största anledningen.

Men när han kom till svensk mark visste han inte vad som skulle vänta honom.

— Det är genom en vän till en vän till en vän. En nya zeeländare, som jag. Dan Keat som är i GAIS. Han sa att jag skulle komma över för Sverige var ett fantastiskt ställe. Så jag sa: Varför inte?

Han kom till Göteborg och provspelade för GAIS, Västerås och Nyköping. Men det var i Värnamo han trivdes allra bäst.

— Jag åkte tillbaka till Nya Zeeland men höll kontakten med Tomas (Lundqvist) och jag hade turen att de bjöd in mig till Sverige igen. Och jag älskade tiden i Värnamo när jag var där innan.

Vad var det du älskade?

— Ärligt talat så var det människorna. Så fort jag kom hit så var alla extremt hjälpsamma. Det var för många personer som erbjöd mig skjuts, haha. De visste att jag inte kände någon så de tog med mig och åkte skridskor bland annat.

Han kom tillbaka till Värnamo och har sedan blivit kvar.

— Jag börjar precis lära mig den svenska livsstilen.

Och du har lärt dig hur man fikar.

— Haha. Ja, efter en träning så frågade dem om jag ville med och fika. Så den lärde jag mig ganska snabbt.

Nu väntar premiär under söndagen mot Åtvidaberg. Och Tyler Lissette har under de månaderna han varit i Sverige drillats in i Värnamos sätt att spela. Faktum är att han till exempel var en av de bättre på planen när man spelade 2-2 mot Elfsborg i Svenska Cupen.

— Det är ett steg upp för mig. Det är väldigt professionellt och alla är tävlingsinriktade. Det tog nog två veckor innan jag hängde med bra.

Nu hänger han med bra och kliver med stor sannolikhet in i startelvan i premiären.

Och det framför "den arga mamman" som förmodligen är på den glada sidan när hon får se sin son på svensk fotbollsmark.

— Hon kommer på onsdag (intervjun gjordes på måndagen, reds. anm.). Jag ser verkligen fram emot det. Hon har heller aldrig varit i Sverige så nu får jag vara guiden.

Vad kommer du visa?

— Jag hittar alltid något som intresserar mig. Men jag gillar promenaden till träningen. Att gå över ån och genom skogen. Det är både lugnande och vackert.