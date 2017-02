Niclas Rundblad och Zelko Balinovic fick lämna sina uppdrag som tränare för Värnamo IK och i stället kommer Mikael Strandhamn och Klas Malm att vara tränare för division tre-laget resten av säsongen.

Rundblad riktar nu kritik mot styrelsen och deras agerande.

— Vi pratar om division tre och det är olika hur folk resonerar men jag tycker att man kan ta det "face to face". Det är inte okej at komma med ett telefonsamtal där man får liksom: "By the way, du får avgå". Det är inte snyggt, säger han.

— Det finns ju ingen chef på jobbet som ringer och säger att imorgon behöver du inte komma till jobbet. Jag är både ledsen, besviken och förbannad.

Men problemen uppstod redan i höstas enligt Rundblad.

— Då bestämde styrelsen hur många spelare vi skulle ha i en A-trupp. Det gjorde att vi tappade en del spelare och knappt hade något lag i division 4. Man ville ha tuffare konkurrens på truppen men det går inte när det kommer 10-12 spelare på träningar. Där gjordes ett generalfel, säger han.

Laget har gått minst sagt knackigt under säsongen och är på allvar indragna i bottenstriden.

— För en månad sedan fick jag ett samtal från klubben där de meddelade att de såg sig om inför nästa säsong på tränarfronten. Det höjer ju inte känslan av att nu ska vi reda upp det.

— Hade jag varit smart hade jag klivit av innan. Men jag vill inte vara den personen. Jag kliver inte av förrän de bär bort mig, och nu har de burit bort mig.

Tre matcher återstår av säsongen för Värnamo som ligger en poäng före jumbon Tenhult.