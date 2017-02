Hemmalaget fick en superstart inför en tapper skara åskådare som gett sig ut i kylan.

Fakta: Så spelade IFK Värnamo Pilip Vaitsiakhovich - Victor Nilsson (Ryan Finley, 61), Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Fre.. Fakta: Så spelade IFK Värnamo Pilip Vaitsiakhovich - Victor Nilsson (Ryan Finley, 61), Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Freddy Winsth - Oscar Johansson (Elvis Dani, 75), Albin Seger, Simon Nilsson, Petar Petrovic (Melvin Frithzell, 82) - Pär Cederqvist, Ellis Culum. Ej inbytta spelare: Tobias Andersson, Yves Nkuru, Hugo Bergman. Fotnot: Ryan Finley blev sedan utbytt i 84:e minuten mot Adnan Kulovac.

Redan efter fyra minuters spel möte Pär Cederqvist bollen med pannan efter ett snyggt inlägg av Petar Petrovic.

Cederqvist skulle sedan återgälda tjänsten efter 35 minuter när han blev nerknuffad i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten.

Cederqvist såg ut att vara redo att slå den men nämnde Petrovic hämtade bollen, lade upp den och satte den säkert i mål.

Petrovic stod för mycket längs sin vänsterkant matchen igenom och var en av lagets bäste spelare i matchen.

— Det var en hafsig inledning och vi var lite långsamma i huvudet. Vi hjälpte inte varandra snabbt och då hamnade vi i konstiga situationer och tappade boll onödigt. Men efter deras aggressiva inledning mattades så var vi ganska bra, säger tränaren Christian Järdler.

Tidigare nämnde Petrovic var dock inte inblandad i den start man fick på andra halvleken. Dryga minuten in på andra akten slog Victor Nilsson ett fint och lågt inlägg som Ellis Culum språngnickade in via ribban. Helt klart matchens delikatess.

— Jag visste inte ens att den gick in, säger Culum själv och fortsätter:

— Jag bara blundade. Men det var snyggt.

Det blev ju extra snyggt när det var ribba in också.

— Blev det ribba in?! Har du det på film?! Hoppas det finns på film, säger han entusiastiskt samtidigt som undertecknad får göra honom besviken och berätta att det inte finns på film.

Ryan Finley kom sedan in i matchen och hann sätta två baljor. Det första dömdes bort för offside innan han satte 4-0 med drygt tio minuter kvar.

Men han fick bara drygt 20 minuters speltid innan han fick utgå igen.

— Han sköt i marken när han gjorde mål. Det är inte så att han skulle bara in och göra mål, skämtar Järdler och fortsätter:

— Vi får kolla i morgon hur det är med foten.

— Matchen var ytterligare ett steg framåt. Nu är grabbarna förtjänta av en ledig helg. Det är bra för kroppen, de har tränat hårt.