När jag kommer till den första rondellen håller en annan bil just på att köra runt och jag stannar till och väntar in. När jag trampar ner gasen igen får jag motorstopp. Jag gör mitt bästa för att inte stressa upp mig. Ger ifrån mig en snabb svordom medan jag startar bilen igen.

Det hela är över på fem sekunder men det hinner ändå bildas en liten kö med en handfull bilar bakom mig. Och då kommer den. Tutningen. Någon av mina medtrafikanter känner sig så provocerad av mitt sekundlånga stopp att hen tar till tutan. För att signalera att jag tar upp värdefull tid och borde snabba på. Som om jag inte har fattat att jag står still fastän jag inte borde.

Där och då önskar jag att jag hade en megafon på taket likt den man ser i amerikanska polisfilmer. Men istället för ”step out of the vehicle” vill jag vråla ”JAG VEEET” så att det inte råder några som helst tvivel om mina försök att få igång bilen igen.

I över två år har jag varit en regelbunden användare av det svenska vägnätet. Och med risk för att slå in öppna dörrar måste jag ändå ge en känga till temperamentet som råder i trafiken. Vuxna människor som jag utgår från (eller i alla fall hoppas) har en hyfsat sansad personlighet i övrigt blir till trotsiga småbarn bakom ratten. Den egna viljan är allt som räknas oavsett konsekvenser för andra. Enda gången man skärper sig är när det finns en risk att ens beteende får konsekvenser. När man blir upptäckt av mamma eller av polisen.

Varje gång jag blir omkörd i en kurva på en enfilig väg utan viltstängsel eller får helljusen i backspegeln för att jag kör i tillåten hastighet ställer jag mig alltid samma fråga: Hur ser den här personens liv ut när man måste hålla på som man gör? Och hur bråttom har man, egentligen?

Eller så har man inte alls bråttom. Många gånger vill man nog bara åka fort för att man kan och för att risken att åka fast är relativt liten. För att det känns skönt att swisha förbi och släppa lös hästkrafterna.

Men någon gång kanske du tittar i backspegeln och ser någon som hytter med näven eller blänger surt. Då är det en medtrafikant som vill uttrycka sitt missnöje med ditt beteende och risktagande med andras liv. Hade jag haft en megafon på taket hade jag kunna vara mer tydlig, men i nuläget får jag nöja mig med en enkel handgest.