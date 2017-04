– Att vara med i tv eller jobba med tv har alltid varit min största dröm, efter att skaffa familj och barn, säger Michelle Fridh.

Sedan tre år tillbaka driver hon eget företag inom tårtdesign och nu är hon är en av nio deltagare i andra säsongen av Det stora tårtslaget. I oktober var hon i Stockholm och spelade in programmet under ett par intensiva veckor med nästan två program per dag.

– Jag älskade det, jag tyckte det var skitkul.

I programmet ska deltagarna baka tårtor som bedöms av en jury utifrån smak och utseende.

– Största utmaningen var att få till en tårta på den tiden som fanns, det tar mycket längre tid än man tror. Man har pressad tid och det är varmt, med alla lampor och ugnar och kameror, säger Michelle.

Hon berättar att hon bjuder på sig själv på många sätt i programmet.

– Jag har lite roliga grodor som hoppar ut, men man får ta det med en klackspark. Jag tror att jag snubblar ett par gånger, för det ligger sladdar överallt och jag är klumpig av mig. Jag är fruktansvärt dålig på att sjunga, men det fanns ingen musik, så det kommer nog någon liten trudelutt.

Men under inspelningarna berättade Michelle också om betydligt svårare saker. Om hur mobbing under skoltiden och psykisk misshandel från en före detta pojkvän gjorde henne djupt deprimerad. När det var som värst försökte hon ta livet av sig med tabletter och alkohol, men det var också då vändpunkten kom.

– Det har format mig. För tio år sedan började jag bearbeta det. Det har tagit extremt lång tid.

Efter tv-inspelningarna i höstas började hon blogga och även där skriver hon om psykisk ohälsa.

– Jag insåg att jag nog behöver skriva av mig. Jag har fått mycket respons efter det.

Nu hoppas hon kunna nå ut till fler som mår psykiskt dåligt.

– Jag tänker att om jag kan få någon som mår dåligt att bli inspirerad och se att jag har kunnat ta mig upp, driva eget, skaffa familj och vara med på tv, att jag är lycklig. Då kan det rädda liv. Psykisk ohälsa ses fortfarande lite som något fult. Om man ska må bättre så måste man prata om det.

För egen del hoppas hon att hennes tv-medverkan kan leda till ännu ett nytt steg i livet och nya roliga uppdrag. Hon har redan blivit bokad för att göra en cupcake-show på A6 Köpcentrum och ska dessutom bjuda på fika under uttagningarna till Idol i Jönköping. Det stora tårtslaget har säsongspremiär i Sjuan den 20 april.

– Det är jättespännande. Men jag är skitnervös, rent ut sagt, för hur jag kommer att visas. Jag hoppas att det blir en kärleksstorm och inte en hatstorm på nätet.

