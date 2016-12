Hon driver vingård på distans

När Anita Ström berättar om vingården i ungerska Somló är som om det lyser i hennes ögon. Framför henne står två flaskor med Villa Stroem skrivet på etiketten som en symbol för förra årets skörd.

– 2015 var en bra årgång, konstaterar hon.

Hon hade aldrig varit i Ungern innan hon och maken Bengt tillsammans med goda vänner åkte dit för fem år sedan för att titta på just vingårdar. Och det slutade med att de köpte en vingård av ett äldre par.

– Teoretiskt har vi ju kunnat mycket om vin, men det är en skillnad att jobba praktiskt.

Långvarig hobby

De har varit med i vinföreningen Munskänkarna i 30 år och Anita har även hållit kurser om vin.

– Jag har ett brinnande intresse för vin. Jag läser allt jag kan om vin.

Ungern sägs ha bland de bästa förutsättningarna för vinproduktion. Kullen i Somló nära gränsen till Österrike, där deras vingård ligger, är dessutom en utslocknad vulkan som gör att vinerna blir extra mineralrika. De första vinrankorna planerades på kullen av romarna för 2000 år sedan. Anita Ström och hennes man har 1 000 vinrankor, mellan 25 och 50 år gamla, som ger cirka 1 000 flaskor vin per år. De har en vinbonde som ser till odlingen under året och själva åker de dit cirka sex gånger per år.

– Vi behöver inte åka ner och göra allt. Vi hjälper till när vi är där för att vi tycker att det är kul.

– Att odla något och se att det blir bra. Och smaka det man själv har odlat, det ger en god känsla.

Högre kvalitet

I september är det skördetid och i december beskärs rankorna, något som Anita lärt sig är viktigt för att vinet ska få en bra smak. Under sina år som vinmakare har de lärt sig att göra allt bättre viner, tack vare hjälp från de andra vinmakarna på kullen. Här köps gårdar även flera yngre vinmakare som är utbildade sommelierer.

– Kvaliteten ökar på vinerna. Vi märker skillnad på de här fem åren bara i vårt område.

Är det som ni tänkte er att ha en vingård?

– Det är mycket bättre. Framförallt tycker vi att ungrarna är fantastiskt trevliga och tagit emot oss med öppna armar. Vi hör ju mycket negativt om Ungern och främlingsfientlighet men de vi umgås med tänker och tycker som vi.

De har ännu inget företag för sin verksamhet. De flaskor som de själva inte dricker upp säljs på gården, men det finns tankar på att sälja på Systembolaget.

– Jo, det har vi. Men man måste ha ett aktiebolag och sedan ansöka om att få sälja. Det har vi planer på.

Man ordnar dessutom gruppresor till vingården och har förhoppningen att även kunna ordna utbildningar på plats.

– Tanken är att vi i framtiden ska kunna jobba lite mer med det här.