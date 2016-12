Högstadieelever i ny satsning

Det är genom det fristående forskningsinstitutet Ifous som Gislaveds kommun nu gör sin satsning på inkluderande lärmiljöer tillsammans med sju andra kommuner.

– Det handlar om ett systematiskt, tydligt och koncentrerat arbetssätt för att skapa en lärmiljö som ger förutsättningar för alla elever att både bli godkända och lyckas ännu bättre, säger barn- och utbildningschef Mats Spånberg.

40 000 kronor

Under hösten blev Gislaveds kommun medlem i Ifous och detta är alltså det första projektet man går in i. Själva medlemskapet kostar kommunen 40 000 kronor och det aktuella projektet beräknas kosta 400 000 kronor per år under de tre år som projektet pågår. Pengarna tas från barn- och utbildningsnämndens avsatta medel för kvalitetsutveckling i grundskolan.

Forskare från Högskolan i Borås är kopplade till projektet som berör högstadieelever och lärare på Lundåkerskolan, Nordinskolan och Ölmestadskolan. Satsningen startar under vårterminen.

– Det är inte elevens problematik som blir i centrum utan på vilket sätt vi möter elever olika behov, säger Mats Spånberg.

– Det är inget projekt i den meningen, utan ett förändringsarbete på djupet.

Hur kommer lärarna att märka av det här?

– Genom att man blir mer kunnig kring forskningsresultat som visar hur man ska möta olika arbetssituationer. Det kommer innebära att man utvecklar nya undervisningsmetoder och verktyg i sin undervisning.

Han betonar att det övergripande målet är att förbättra elevernas resultat.

– Det jag har sett utifrån skolkommuner som har lyckats vända resultat så har det handlat väldigt mycket om detta.