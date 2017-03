Spin of Hope – Nordens största spinningevent – är ett samarbete mellan ett stort antal träningscenter runt om i Sverige. Syftet är dock inte bara att locka till motion utan alla pengar man får in under dagen går oavkortat till Barncancerfonden.

Hillerstorps träningscenter bestämde sig för att hjälpa till för två veckor sedan.

– Vi kände att vi ville vara med. Får man en chans att göra lite skillnad så tar man ju den, säger Minna Vyyryläinen, en av instruktörerna vid träningscentret.

Man satte målet att samla in 25 000 kronor och man tog hjälp av sociala medier för att mana företag och privatpersoner att tillsammans hålla ett antal träningscyklar rullande under tolv timmar.

Resultatet blev över förväntan. När Värnamo Nyheter besökte träningscentret på lördagsförmiddagen stod det 112 namn på deltagarlistan och summan av anmälningsavgifter och skänkta bidrag hade passerat 27 000 kronor.

– Det är helt underbart att vi lyckades, säger Minna Vyyryläinen som räknade med att ytterligare några kronor skulle komma in under dagen.

Dels fanns det drop in-platser kvar, dels hade man öppnat ett Swishnummer för dem som ville bidra utan att svettas.

För svettas gjorde man. Dropparna rann nerför ansiktena i takt med den pumpande musiken.

– Men man får självklart köra efter egen förmåga, det är vi supernoga med, berättar Minna Vyyryläinen som hoppas att man under dagen kanske också lockade någon till fortsatt regelbunden träning.

Efter passen fick deltagarna återhämta sig med bananer sponsrade av en lokal handlar och funktionsdryck från en sponsor i Stockholm.

– Det är inte lätt för ett litet ställe som oss att få stora sponsorer men efter många om och men lyckades vi övertala dem, säger Minna Vyyryläinen nöjt.