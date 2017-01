Hektisk nyårsnatt för polisen i länet

Läs mer: Misstänkt mordbrand i Gislaved

Natten då vi firar in det nya året innebär inte fest för alla. Länets poliser har under natten fått slita hårt då ett hundratal händelser har rapporterats in.

– Det har varit en arbetssam natt men så är det oftast vid nyår. I regionen har vi omhändertagit omkring 50 stycken för berusning eller störande av allmän ordning och det är inget anmärkningsvärt för att vara en nyårsnatt, säger polisens presstalesman Fredrik Kliman.

Bland annat ska en man ha omhändertagits i centrala Jönköping efter att ha tänt en bengalisk eld inne på en krog.

Flera fall av misshandel

Under natten har polisen också arbetat med en hel del misshandelsfall. En person har gripits i Jönköping efter ett bråk i en trappuppgång och på Höglandet misstänks en man för att ha misshandlat en annan man grovt med ett tillhygge.

– Vi har inte behövt gripa särskilt många under natten men tyvärr har det varit ett antal bråk, säger Fredrik Kliman.

Vid halvettiden under natten ska det ha varit bråkigt utanför en pizzeria i de södra delarna i Jönköping varpå flera misshandelsanmälningar upprättades.

Utreder mordbrand

Vad det gäller antalet incidenter där nyårsfyrverkerier varit inblandat har polisen desto mer glädjande nyheter.

– Vad som har kommit till min kännedom är det inga personer som har kommit till skada i samband med några fyrverkerier.

I Gislaved inträffade dock en brand i en källare under natten. Efter att polisen tittat vidare på ärendet fattade man misstankar om att branden kan ha varit anlagd och en förundersökning gällande mordbrand har inletts. Inga personer ska ha kommit till skada under den här händelsen.