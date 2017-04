I hela landet återvanns mer däck än vad som såldes av företag som är anslutna till Svensk Däckåtervinning, enligt nya siffror från företaget. Det innebär alltså en återvinningsgrad på över 100 procent.

Så här många ton däck lämnades in i din kommun Gislaveds kommun: 393 Gnosjö kommun: 35 Hylte kommun: 80 Ljungby kommun: 363 Markaryds kommun: 86 Vaggeryds kommun: 85 Värnamo kommun: 296 Älmhults kommun: 157 Totalt Finnveden: 1 495

– Det är väldigt glädjande siffror, som vi tror är världsunika när det handlar om återvinning. Det här visar hur bra återvinningen av utslitna däck fungerar i Sverige i dag, skriver Fredrik Ardefors, vd för Svensk Däckåtervinning, i ett pressmeddelande.

Gnosjöborna samlade in minst

Under 2016 samlade bolaget in totalt 85 075 ton däck från olika typer av fordon i Sverige. Från Gislaveds kommun tog man emot 393 ton däck till återvinning, vilket var mer än Värnamo kommuns 296 ton – trots att Värnamo kommun har fler invånare. Minst däck kom från Gnosjö kommun, där det lämnades in 35 ton under 2016.

– Genom att lämna in däcken och låta materialet användas på nya sätt bidrar vi till at spara på jordens resurser, skriver Fredrik Ardefors i pressmeddelandet.

Fotnot: Siffrorna är inte i förhållande till antal invånare eller registrerade fordon i kommunerna, utan enbart totalt insamlade ton däck.