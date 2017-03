– Det är jobbigt, mentalt ansträngande, säger Carita Postma Kaukosalo från Gislaved om hovrättens beslut om att hennes bror Kaj Linna måste fortsätta avtjäna sitt livstidsstraff fram till den nya rättegången i maj.

Hon hade hoppats på att få se sin bror frisläppt på måndagen efter att han fått resning i Högsta Domstolen i december. Men åklagaren lämnade under måndagen in sitt yttrande om att han inte ville att Kaj Linna, som är livstidsdömd för ett mord i Kalamark utanför Piteå för 13 år sedan, skulle släppas fri utan en ny rättegång.

– Det är skit. Det är en form av tortyr att Kaj ska sitta fängslad fram till rättegången, säger Carita Postma Kaukosalo.

Fortsätta avtjäna straff

Inför måndagen hade Carita Postma Kaukosalo ställt in sig på att få ett positivt besked om att brodern skulle bli frisläppt. Hon var beredd på att sätta sig i bilen och köra upp till Norrtäljeanstalten för att se sin bror komma ut ur fängelset och äntligen få fira friheten med honom.

Under förmiddagen lämnade åklagaren in sitt yttrande. Men hoppet fanns fortfarande att hovrätten senare under dagen skulle besluta att släppa honom fri, trots åklagarens yttrande. Hovrätten beslutade dock att gå på åklagarens yttrande att Linna skulle fortsätta avtjäna sitt livstidsstraff fram till rättegången i maj.

Kämpar för sin bror

Tiden fram till rättegången handlar nu för Carita Postma Kaukosalos del om att fortsätta kämpa för att få sin bror frisläppt.

– I den mån jag kan försöker jag föra saken framåt till dess att Kaj blir fri, säger hon och tillägger:

– Jag har många gånger undrat för mig själv vart Kaj går i sitt sinne för att klara det här från dag till dag och det enda jag kan komma fram till är att Kaj är en helt fantastiskt stark man.

Ger inte upp hoppet

Trots att hovrätten lämnade ett annat besked än det Carita Postma Kaukosalo hade hoppats på under måndagen ger hon inte upp hoppet.

– Det finns ingen tvekan om att Kaj förr eller senare blir fri. Det finns ingen bevisning mot honom. Däremot finns det från försvarets sida mycket bevisning till Kajs fördel, säger hon.