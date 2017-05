Under 1800-talets mitt uppfördes Götarps Brunn vid Götarpssjöns norra strand. En blomstran..

Fakta: Götarps Brunn

Under 1800-talets mitt uppfördes Götarps Brunn vid Götarpssjöns norra strand. En blomstrande brunnsverksamhet inleddes då, som via olika ägare pågick ända fram till 1990-talet då nuvarande ägaren Zivan Tomic köpte fastigheten. Under 1800-talet uppfördes flera byggnader varav parkvillan, de två badhusen och kapellet bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde, enligt den utredning som Jönköpings länsmuseum gjorde på platsen 2008.

Samtalen med fastighetsägaren för att förbättra situationen har varit många men resultatlösa. Flera av besluten är föreläggande om vite till följd av olovligt uppförda byggnationer och för att få ägaren att städa upp på fastigheten. Beslut som fastighetsägaren också har överklagat.