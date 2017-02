Anledningen till att regeringen låtit utredare se över dagens regler är helt enkelt på grund av att de anses vara för bra. Det har varit för lätt att omvandla från inkomst av tjänst till inkomst av kapital och därmed en betydligt lägre skattesats. Kritiken mot förslaget om förändringar i entreprenörsskatten, de kallade 3:12-reglerna är massiv.

Fem miljarder till statskassan

Under ett lunchmöte under måndagen, arrangerat av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Centern med Annie Lööf (C) som dragplåster, var det livliga diskussioner. Att man valde att förlägga mötet till Värnamo handlade enligt Annie om att många företag kommer att drabbas här. Enligt beräkningar från Företagarna är det ungefär 400 000 fåmansföretag i hela landet som kommer att beröras av de nya reglerna. Förslaget ska enligt utredarna ge fem miljarder extra till statskassan genom bland annat höjning av skatten för utdelning eller kapitalvinst från 20 till 25 procent.

– Man använder fåmansföretagen som en kassako, konstaterar Annie.

– Gnosjöandan kommer att tappa andan helt och hållet, säger Anders Vingeborn, vd för IMA i Gnosjö.

Behandlas olika

Anders och hans pappa Lars-Gunnar Johansson var en annan anledning att man valde att förlägga lunchmötet till Värnamo. De har nämligen fått erfara att dagens regler för inkomst av kapital inte är så generösa när det kommer till generationsskifte. Deras fall har gått ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen där man slog fast det Skatteverket hela tiden hävdat, att försäljningen av Lars-Gunnars del i företaget ska ses som inkomst av tjänst och därmed beskattas högre. Kruxet är att Lars-Gunnars kompanjon, som också sålde sina aktier till Anders för sju år sedan, kunde ta ut sin vinst efter fem år och bara betala skatt på kapital.

– Jag betalar gärna skatt, det är inte det som är problemet, säger Lars-Gunnar.

Nej, problemet är att Lars-Gunnar och hans kompanjon behandlas olika på grund av att Lars-Gunnar sålde till sin son.

Enligt Frida Boklund, regionchef på Företagarna, är inte Anders och Lars-Gunnar de enda som drabbas av de märkliga reglerna. Hon ställde nyligen frågan till medlemmarna om de kände till problematiken. 27 företag i Gnosjöregionen svarade att de står inför ett generationsskifte och att de är medvetna om problematiken.

Vad blir konsekvensen om reglerna inte ändras?

– Då blir det nog fler företag i Gnosjöregionen som får utländska ägare, tror Annie.