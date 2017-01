Flera unga stoppade med narkotika

Två män i 25-årsåldern har stoppats för rattfylleri med narkotika i Värnamo. Den första stoppades på Grevevägen vid 18.00-tiden på måndagen, och vid genomsökandet av mannens bil hittade polisen en liten mängd hasch. Mannen är nu misstänkt för narkotikainnehav, och narkotikabrott genom eget bruk.

Den andre mannen stannades på tisdagskvällen, misstänkt för narkotikainnehav och rattfylleri. Vid en husrannsakan på mannens adress i centrala Värnamo hittar polisen mer narkotika. Enligt polisen hittar man tillräckligt mycket narkotika för att mannen kan gripas.

Flera pojkar grips

Under tisdagen stoppades även fyra ungdomar under 18 år på olika adresser i Smålandsstenar. En pojke i 17-årsåldern stoppas tidigt under dagen, misstänkt för narkotikabrott genom eget bruk.

Vid klockan 15.30 stoppas ytterligare tre pojkar i 16-årsåldern, även de misstänkta för eget bruk av narkotika. Enligt polisen är samtliga ungdomar hemmahörande i Smålandsstenar.

Satsning mot narkotikabrott

Enligt Björn Öberg, polisens presstalesperson i Jönköping, har polisen haft en insats mot narkotika i dagarna efter nyår.

— De här [gripanden] kan vara relaterade till den satsningen mot narkotikabrott. Vi hade en liknande satsning även före jul, då man grep flera, säger Björn Öberg.

Att man har stoppat sex unga personer, innebär det att ni har blivit mer uppmärksamma, eller att fler personer brukar?

— Det är nog en blandning av båda, säger Björn Öberg.