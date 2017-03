Besökarna kommer att kunna få mycket för pengarna vid kommunala Kulturskolans föreställning i Fenix multihall. Eller vad sägs om 5–6 musikaler under samma kväll!

De kommer att få höra valda stycken ur ”Phantom of the opera”, ”Sound of music”, ”Mama mia”, ”Chess”, ”Grease” och möjligen någon mer.

Allmänheten har tillträde dels klockan 18 på torsdag, dels klockan 14 på lördag. Föräldrar som har barn i årskurserna 1–2 har fått gratisbiljetter. Det gäller även för skolans årskurser 3–6, som välkomnas på fredagen.

Kulturskolans chef, Jan Eric Victor, uppmanar besökarna att lyssna noga. Inte bara för att det handlar om musikskoleelever, utan även för att försöka räkna ut föreställningens röda tråd.

Föreställningen har flera syften. Först och främst fungerar den som reklam för Kulturskolans verksamhet, den utgör också ett bra mål och tillfälle att visa upp sig för de deltagande eleverna. Kanske blir det också ett visst överskott från biljettintäkterna att använda i verksamheten.

Är det tradition att musikalen hålls just den här helgen?

— Nej, egentligen inte. Datumet har satts mest med tanke på att vi ska hinna få klart allt, säger Jan Eric Victor.