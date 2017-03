Redan 2015 började man renoveringen av Bors skola. Första etappen som upprustades var den så kallade praktiskestetiska delen samt matsalen.

Förra sommaren började upprustningen av den andra delen med bland annat personalutrymmen och teoretiska undervisningssalar. Under tiden har paviljonger på baksidan av skolan fått agera klassrum för eleverna. Kostnaden för hela projektet landar på cirka 26 miljoner kronor.

Fantastiska elever

— Jag trodde nog att den första etappen skulle bli den tuffaste, men faktiskt är det nu under de senaste åtta månaderna, som vi verkligen levt under begränsat utrymme och jag vill poängtera att eleverna har varit helt fantastiska under tiden, säger Malin Knuuttila, rektor på Bors skola.

Skolan byggdes 1979 som en högstadieskola där eleverna hämtas från bland annat Rydaholm, Horda, Gällaryd och Tånnö.

I tisdags kunde alltså de cirka 210 eleverna flytta in i sin nyrenoverade skola.

— Det är helt suveränt, allt känns betydligt ljusare och man får en bättre arbetsro, menar Oliver Bloch, elev på skolan.

Några entusiastiska elever tar med oss på en rundvandring i skolan. Eleverna öppnar dörren till fysiksalen.

— Här har det verkligen blivit toppen, kanske det bästa klassrummet faktiskt, menar Gustav Widerberg som går i nian.

Vi vandrar vidare till nya lärarrum, matsal, bibliotek och så vidare.

På frågan om vad som blivit bäst, svarar eleverna samstämmigt: Allt!